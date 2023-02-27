Brandon Soares Rosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Soares Rosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Soares Rosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Soares Rosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Soares Rosa 15 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. Portekiz uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Soares Rosa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Brandon Soares Rosa'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brandon Soares Rosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Soares Rosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brandon Soares Rosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Soares Rosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Jeun. Esch U19

1 Ocak 2016 yılında Jeunesse Esch

1 Ocak 2020 yılında Mondercange

Brandon Soares Rosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Soares Rosa şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Schifflange (-2011), Swift Hesperingen (2012-2014), Jeunesse Esch (2014 - )

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.