Brandon Theron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brandon Theron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brandon Theron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brandon Theron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brandon Theron 5 Haziran 1993 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Junior Theron şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brandon Theron Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Sports Management yapmaktadır. Brandon Theron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brandon Theron'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brandon Theron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brandon Theron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brandon Theron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brandon Theron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Milano United

7 Temmuz 2016 yılında Highlands Park

9 Ağustos 2018 yılında Cape Umoya Utd.

15 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

28 Temmuz 2021 yılında Maritzburg Utd.

Brandon Theron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brandon Theron şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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