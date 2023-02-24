Branimir Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branimir Barisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branimir Barisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branimir Barisic 31 Mayıs 1998 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Branimir Barišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branimir Barisic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branimir Barisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Branimir Barisic'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Branimir Barisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branimir Barisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branimir Barisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branimir Barisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2014 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk Split II

20 Ağustos 2018 yılında HNK Sibenik

12 Ağustos 2020 yılında Hajduk Split II

4 Ekim 2021 yılında Inter Zapresic

11 Temmuz 2022 yılında Siroki Brijeg

Branimir Barisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branimir Barisic şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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