Branimir Jocic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Jocic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branimir Jocic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branimir Jocic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branimir Jocic 30 Kasım 1994 tarihinde Sombor şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бранимир Јочић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branimir Jocic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branimir Jocic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Branimir Jocic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Branimir Jocic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branimir Jocic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branimir Jocic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branimir Jocic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Spartak

2 Temmuz 2012 yılında FK Palic Koming

30 Haziran 2014 yılında Spartak

1 Ocak 2015 yılında FK Senta

30 Haziran 2015 yılında Spartak

21 Temmuz 2021 yılında Rudar Pljevlja

17 Ocak 2022 yılında Mladost GAT

Branimir Jocic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branimir Jocic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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