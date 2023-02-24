Branimir Kostadinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Kostadinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branimir Kostadinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branimir Kostadinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branimir Kostadinov 4 Mart 1989 tarihinde Veliko Tarnovo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Бранимир Петев Костадинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branimir Kostadinov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branimir Kostadinov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad II futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad II takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Branimir Kostadinov'nin Ludogorets Razgrad II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branimir Kostadinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branimir Kostadinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branimir Kostadinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branimir Kostadinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Linz U19

1 Temmuz 2006 yılında Hearts FC II

1 Mayıs 2009 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2009 yılında Chern. Burgas

1 Ağustos 2009 yılında Pomorie

30 Haziran 2010 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2011 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2012 yılında Tatran Presov

15 Ocak 2013 yılında Lok. Sofia

1 Ocak 2014 yılında Chern. Burgas

7 Temmuz 2014 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2015 yılında Dunav

8 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Ludogorets II

Branimir Kostadinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branimir Kostadinov şuan Ludogorets Razgrad II takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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