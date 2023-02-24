Branimir Sisko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Sisko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branimir Sisko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branimir Sisko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branimir Sisko 12 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Šiško Branimir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branimir Sisko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branimir Sisko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına - tarihinde katılmıştır. Branimir Sisko'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branimir Sisko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branimir Sisko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branimir Sisko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branimir Sisko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branimir Sisko şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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