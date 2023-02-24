Branimir Todoric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branimir Todoric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branimir Todoric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branimir Todoric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branimir Todoric 27 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Todorić Branimir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branimir Todoric Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branimir Todoric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına - tarihinde katılmıştır. Branimir Todoric'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branimir Todoric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branimir Todoric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branimir Todoric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branimir Todoric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branimir Todoric şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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