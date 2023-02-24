Branislav Danilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Danilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Danilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Danilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Danilovic 24 Haziran 1988 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Бранислав Даниловић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Danilovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Radovan Stijacic yapmaktadır. Branislav Danilovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 9 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Branislav Danilovic'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Branislav Danilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Danilovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Branislav Danilovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Danilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Rad Belgrad

11 Ocak 2013 yılında BSK Borca

30 Haziran 2013 yılında Rad Belgrad

22 Temmuz 2014 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2015 yılında Videoton FC

30 Haziran 2016 yılında Puskás AFC

28 Temmuz 2016 yılında Debrecen

30 Haziran 2017 yılında Puskás AFC

9 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr

Branislav Danilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Danilovic şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.