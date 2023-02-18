Branislav Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Jovanovic 21 Mayıs 1985 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бранислав Јовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Jovanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DS yapmaktadır. Branislav Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Branislav Jovanovic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branislav Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branislav Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Jedinstvo Sur

1 Temmuz 2005 yılında FK Belgrad

1 Temmuz 2006 yılında Ethnikos

1 Şubat 2009 yılında Napredak

1 Temmuz 2009 yılında Partizan

1 Ağu 2010 yılında Rad Belgrad

15 Ocak 2013 yılında Hapoel Acre

2 Ağu 2016 yılında Vozdovac

1 Ocak 2017 yılında H. Ashkelon

1 Temmuz 2018 yılında H. Ramat Gan

25 Ocak 2019 yılında Rad Belgrad

26 Ağu 2019 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Branislav Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Jovanovic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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