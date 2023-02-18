Branislav Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Markovic 12 Ekim 1998 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бранислав Марковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Markovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FPA yapmaktadır. Branislav Markovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Branislav Markovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Branislav Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branislav Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Macva

7 Temmuz 2022 yılında Vozdovac

20 Ocak 2023 yılında Metalac

Branislav Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Markovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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