Branislav Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Milosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Milosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Milosevic 13 Mayıs 1988 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бpaниcлaв Mилoшeвић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Milosevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bicycle Kick yapmaktadır. Branislav Milosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Branislav Milosevic'nin RFK Novi Sad 1921 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branislav Milosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Milosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branislav Milosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Milosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Teleoptik

1 Ocak 2008 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2008 yılında BSK Borca

31 Ağu 2012 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2015 yılında Dukla Prag

21 Ağu 2019 yılında Rad Belgrad

10 Eylül 2020 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında RFK Novi Sad

Branislav Milosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Milosevic şuan RFK Novi Sad 1921 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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