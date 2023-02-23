Branislav Ninaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Ninaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Branislav Ninaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Branislav Ninaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Branislav Ninaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Ninaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Branislav Ninaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Ninaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Ninaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Ninaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Ninaj 17 Mayıs 1994 tarihinde Bratislava şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Branislav Niňaj şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Ninaj Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Branislav Ninaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Branislav Ninaj'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branislav Ninaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Ninaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Branislav Ninaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Ninaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2015 yılında KSC Lokeren

15 Ağustos 2017 yılında Osmanlıspor

27 Şubat 2018 yılında KSC Lokeren

28 Şubat 2018 yılında MSK Zilina

31 Mayıs 2018 yılında KSC Lokeren

30 Temmuz 2018 yılında Fortuna Sittard

28 Ocak 2021 yılında Sepsi OSK

Branislav Ninaj kimdir

Branislav Ninaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Ninaj şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Petrzalka 1989, Slovan Bratislava (-12/2012)

Branislav Ninaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovakya takımında 16 numaralı formasıyla 19 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Branislav Ninaj nereli

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