Branislav Pindroch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Pindroch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Pindroch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Pindroch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Pindroch 30 Ekim 1991 tarihinde Banská Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Branislav Pindroch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Pindroch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PP agency yapmaktadır. Branislav Pindroch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Branislav Pindroch'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branislav Pindroch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Pindroch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branislav Pindroch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Pindroch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Banska Bystrica

1 Şubat 2013 yılında Karvina

31 Temmuz 2017 yılında Notts County

2 Şubat 2019 yılında FC Nitra

17 Temmuz 2019 yılında Zlate Moravce

22 Temmuz 2020 yılında Rakow

1 Temmuz 2021 yılında Resovia

Branislav Pindroch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Pindroch şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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