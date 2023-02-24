Branislav Ruzic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Ruzic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Ruzic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Ruzic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Ruzic 2 Nisan 1989 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Branislav Ružić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Ruzic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branislav Ruzic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Drina Zvornik futbol takımında oynamaktadır. FK Drina Zvornik takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Branislav Ruzic'nin FK Drina Zvornik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branislav Ruzic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/profile.php?id=1337538833

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Branislav Ruzic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Ruzic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Branislav Ruzic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Ruzic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Radnicki Obrenovac

1 Şubat 2010 yılında Mladost Apatin

1 Ocak 2011 yılında Kolubara

1 Temmuz 2011 yılında FK Loznica

1 Ocak 2012 yılında Radnicki Klupci

1 Ocak 2013 yılında Napredak

21 Temmuz 2014 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2016 yılında Mladost

3 Ağustos 2016 yılında Celik Zenica

1 Temmuz 2017 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2018 yılında Celik Zenica

16 Şubat 2019 yılında Zvijezda G.

31 Temmuz 2019 yılında Rudar Pljevlja

14 Şubat 2020 yılında FK Loznica

5 Temmuz 2021 yılında Drina Zvornik

Branislav Ruzic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Ruzic şuan FK Drina Zvornik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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