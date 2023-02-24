Branislav Ser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Ser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Ser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Ser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Ser 17 Ocak 1999 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Branislav Šer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Ser Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branislav Ser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Branislav Ser'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branislav Ser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Ser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branislav Ser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Ser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Br. Gracanica

6 Temmuz 2022 yılında Zvijezda G.

Branislav Ser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Ser şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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