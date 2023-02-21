Branislav Sluka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Sluka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Sluka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Sluka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Sluka 23 Ocak 1999 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Sluka Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFManagement s.r.o yapmaktadır. Branislav Sluka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Branislav Sluka'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branislav Sluka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/sluki11/

Branislav Sluka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Sluka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Branislav Sluka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Sluka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında MSK Zilina B

1 Ocak 2018 yılında MSK Zilina

15 Ocak 2022 yılında MTK Budapest

30 Haziran 2022 yılında MSK Zilina

29 Ağustos 2022 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2023 yılında MSK Zilina

Branislav Sluka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Sluka şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Branislav Sluka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Slovakya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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