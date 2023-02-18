Branislav Trajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Trajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Branislav Trajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Branislav Trajkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Branislav Trajkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branislav Trajkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branislav Trajkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branislav Trajkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branislav Trajkovic 29 Ağu 1989 tarihinde Odžaci şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бpaниcлaв Tpajкoвић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branislav Trajkovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branislav Trajkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Branislav Trajkovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branislav Trajkovicboyu ve yaşı kaç

Branislav Trajkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branislav Trajkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Branislav Trajkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branislav Trajkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Radnicki Sombor

1 Aralık 2007 yılında Hajduk Kula

1 Ağu 2010 yılında Vojvodina

10 Ocak 2014 yılında Partizan

13 Ekim 2014 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2015 yılında Ordabasy

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2017 yılında FK Zemun

30 Mart 2019 yılında Isloch

4 Haziran 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Rabotnicki

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2021 yılında Rad Belgrad

Branislav Trajkovic kimdir

Branislav Trajkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branislav Trajkovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Branislav Trajkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 4 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Branislav Trajkovic nereli

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