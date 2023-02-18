Branko Djukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Djukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branko Djukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branko Djukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branko Djukic 2 Şubat 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Branko Đukić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branko Djukic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branko Djukic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 8 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Branko Djukic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Branko Djukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branko Djukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branko Djukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branko Djukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ekim 2018 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb II

2 Eylül 2019 yılında NK Dubrava ZG

30 Haziran 2020 yılında Din. Zagreb II

24 Ağu 2020 yılında NK Rudes

15 Şubat 2021 yılında Din. Zagreb II

25 Şubat 2021 yılında Karlovac 1919

30 Haziran 2021 yılında Din. Zagreb II

31 Ağu 2021 yılında NK Istra

8 Ağu 2022 yılında NK Dugopolje

Branko Djukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branko Djukic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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