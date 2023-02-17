Branko Jovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Jovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Branko Jovicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Branko Jovicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Branko Jovicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Jovicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branko Jovicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branko Jovicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branko Jovicic 18 Mart 1993 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бранко Јовичић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branko Jovicic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Branko Jovicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 5 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Branko Jovicic'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Branko Jovicic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bakula_3/

Branko Jovicicboyu ve yaşı kaç

Branko Jovicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branko Jovicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Branko Jovicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branko Jovicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2014 yılında LASK

31 Ağu 2014 yılında Amkar Perm

30 Haziran 2015 yılında LASK

8 Temmuz 2015 yılında Amkar Perm

8 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız

1 Eylül 2020 yılında Ural

5 Şubat 2022 yılında LASK

Branko Jovicic kimdir

Branko Jovicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branko Jovicic şuan LASK takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Branko Jovicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Branko Jovicic nereli

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