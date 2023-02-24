Branko Keleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Keleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branko Keleman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branko Keleman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branko Keleman 29 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branko Keleman Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına - tarihinde katılmıştır. Branko Keleman'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branko Keleman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branko Keleman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branko Keleman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branko Keleman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branko Keleman şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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