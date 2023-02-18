Branko Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branko Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branko Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branko Nikolic 6 Kasım 2004 tarihinde Arandjelovac şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Бранко Николић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branko Nikolic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branko Nikolic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Kraljevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Kraljevo takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Branko Nikolic'nin FK Sloga Kraljevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Branko Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branko Nikolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branko Nikolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branko Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2021 yılında FK TSC U17

1 Temmuz 2021 yılında FK TSC U19

10 Şubat 2022 yılında Napredak U19

10 Şubat 2023 yılında Sloga Kraljevo

Branko Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branko Nikolic şuan FK Sloga Kraljevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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