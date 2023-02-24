Branko Pauljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Pauljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branko Pauljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branko Pauljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branko Pauljevic 12 Haziran 1989 tarihinde Bela Crkva şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Бранко Пауљевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branko Pauljevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MARGVO SPORTS yapmaktadır. Branko Pauljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Újpest FC futbol takımında oynamaktadır. Újpest FC takımına 15 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Branko Pauljevic'nin Újpest FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Branko Pauljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branko Pauljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branko Pauljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branko Pauljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hajduk Kula

1 Temmuz 2012 yılında Partizan

21 Temmuz 2013 yılında Radnicki Nis

30 Haziran 2014 yılında Partizan

29 Ağustos 2014 yılında Radnicki Nis

31 Aralık 2014 yılında Partizan

24 Şubat 2015 yılında Pécsi MFC

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2016 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2017 yılında Puskás AFC

15 Temmuz 2017 yılında Újpest FC

Branko Pauljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branko Pauljevic şuan Újpest FC takımında oynamakta ve 49 numaralı formayı giymektedir.

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