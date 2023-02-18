Branko Riznic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Riznic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branko Riznic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branko Riznic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branko Riznic 4 Ekim 1999 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бранко Ризнић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branko Riznic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Family yapmaktadır. Branko Riznic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Branko Riznic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Branko Riznic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branko Riznic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branko Riznic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branko Riznic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2014 yılında Rad U17

1 Temmuz 2016 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2018 yılında Rad Belgrad

8 Şubat 2019 yılında Zvezdara

30 Haziran 2019 yılında Rad Belgrad

1 Şubat 2021 yılında FK Indjija

Branko Riznic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branko Riznic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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