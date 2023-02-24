Branko Rosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Rosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Branko Rosic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Branko Rosic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Branko Rosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Rosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Branko Rosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Rosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branko Rosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branko Rosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branko Rosic 17 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branko Rosic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branko Rosic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Krupa na Vrbasu futbol takımında oynamaktadır. FK Krupa na Vrbasu takımına 2 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Branko Rosic'nin FK Krupa na Vrbasu ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Branko Rosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branko Rosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Branko Rosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branko Rosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2022 yılında FK Krupa

Branko Rosic kimdir

Branko Rosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branko Rosic şuan FK Krupa na Vrbasu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Branko Rosic nereli

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