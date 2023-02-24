Branko Sekulic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Branko Sekulic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Branko Sekulic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Branko Sekulic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Branko Sekulic 16 Mayıs 2005 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Branko Sekulić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Branko Sekulic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Branko Sekulic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Branko Sekulic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Branko Sekulic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Branko Sekulic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Branko Sekulic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Branko Sekulic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2023 yılında Zvijezda 09

Branko Sekulic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Branko Sekulic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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