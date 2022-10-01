Branşman Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Branşman görev tanımı nedir, Branşman ne iş yapar, Branşman olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Branşman mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Branşman Tanımı;

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Branşman Maaşı Ne Kadar? 2022 Branşman Maaşları

Branşman maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Branşman maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Branşman iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.13

Meslek Adı :

Branşman

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şehir şebeke suyunun abonelere ulaştırılması için, ana şebeke borularından ilgili abone adreslerine tesisat bağlama işlemlerini yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Branşman, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Abone verilerini (Adres, bina adedi, tesisat döşeme mesafesi, kaçlık su verileceği vb.) incelemek,

b) İş emrinde belirtilen adrese ekibiyle beraber gitmek,

c) Kazı alanının incelemesini yapmak,

d) Ana borunun yerini tespit etmek,

e) Riskli kazı bölgelerinde ilgili kuruluşlardan gerekli izinleri alınmasını sağlamak,

f) Kazı makinelerini kullanarak tesisat bağlantısı için kazı yapmak, ana boruya ulaşmak,

g) Boru yapısına uygun olarak ana boruyu delmek,

h) Ana borudan abone saat mahalline tesisat bağlama işlemini gerçekleştirmek,

i) Abone adresine ulaştırılan boruya saatlerin bağlantısını yapmak,

j) Bağlantıların sızdırmazlık kontrollerini yapmak, varsa sorunları gidermek,

k) Saatin çalışmasını saatten su geçirerek kontrol etmek,

l) İş emrini doldurarak iş emrini kapatmak,

m) Eski ana borunun iptali veya yer değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek,

n) Diğer birimlerle koordineli olarak çalışmak,

o) Çalışma alanının düzenli olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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