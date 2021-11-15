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  3. Brass Against'in solisti Sophia Urista, pantolonunu indirerek hayranın yüzüne idrarını yaptı! Müzik grubundan açıklama geldi!

Brass Against'in solisti Sophia Urista, pantolonunu indirerek hayranın yüzüne idrarını yaptı! Müzik grubundan açıklama geldi!

ABD'nin Daytona kentinde organize edilen Rockville festivalinde sahneye çıkan Brass Against isimli müzik grubu, şarkıcı Sophia Urista'nın konser esnasında bir hayranının üzerine idrarını yapması sebebiyle özür diledi.

Brass Against'in solisti Sophia Urista, pantolonunu indirerek hayranın yüzüne idrarını yaptı! Müzik grubundan açıklama geldi!

Brass Against isimli müzik grubu, ABD'nin Florida eyaletinde düzenlenen bir festivalde sahne aldı.  Konser esnasında müzik grubunun solisti Sophia Urista'nın, Rage Againts the Machine grubuna ait 'Wake Up' adlı şarkısını seslendirdiği esnada pantolonunu indirerek, hayranının üzerine idrarını yapması büyük tepki topladı. Urista, izleyicinin üzerine idrar yapmasının ardından, canlı performansa kaldığı yerden devam etti.

Brass Against'in solisti Sophia Urista, pantolonunu indirerek hayranın yüzüne idrarını yaptı! Müzik grubundan açıklama geldi!

"BİR DAHA YAŞANMAYACAK"

Brass Against grubundan yaşanan olay sonrası açıklama geldi. Bu tür görüntülere bir daha izin verilmeyeceğini vurgulayan grup "Bizler de böyle olacağını beklemiyorduk. Bundan sonraki konserlerde böyle bir olay asla yaşanmayacak" dedi.

Sophia Urista'nın eylemi sosyal medyada linç edilmişti.

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