Bratislav Djukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bratislav Djukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bratislav Djukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bratislav Djukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bratislav Djukic 29 Eylül 1999 tarihinde Troyes şehrinde doğmuştur. Sırbistan,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Братислав Ђукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bratislav Djukic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bratislav Djukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bratislav Djukic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Bratislav Djukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bratislav Djukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bratislav Djukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bratislav Djukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Troyes B

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

4 Eylül 2019 yılında FCM Troyes

1 Temmuz 2020 yılında CS Sedan

28 Temmuz 2021 yılında Le Touquet ACF

25 Ocak 2022 yılında Javor-Matis

Bratislav Djukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bratislav Djukic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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