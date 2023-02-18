Bratislav Punosevac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bratislav Punosevac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bratislav Punosevac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bratislav Punosevac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bratislav Punosevac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bratislav Punosevac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bratislav Punosevac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bratislav Punosevac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bratislav Punosevac 9 Temmuz 1987 tarihinde Krusevac şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Бpaтиcлaв Пунoшeвaц şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bratislav Punosevac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Bratislav Punosevac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Bratislav Punosevac'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bratislav Punosevacboyu ve yaşı kaç

Bratislav Punosevac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bratislav Punosevac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Bratislav Punosevac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bratislav Punosevac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Napredak

1 Temmuz 2007 yılında Kopaonik

31 Aralık 2007 yılında Napredak

1 Ocak 2011 yılında Otelul Galati

21 Ocak 2013 yılında FCM Targu Mures

30 Haziran 2013 yılında Otelul Galati

23 Ağu 2013 yılında Avispa Fukuoka

1 Temmuz 2014 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2015 yılında Honvéd

1 Temmuz 2015 yılında Békéscsaba

1 Temmuz 2016 yılında Napredak

1 Ocak 2017 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2017 yılında Dacia

21 Şubat 2018 yılında Kyzyl-Zhar

1 Temmuz 2018 yılında Kaysar

24 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

21 Ocak 2020 yılında Taraz

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

2 Eylül 2021 yılında Trayal

Bratislav Punosevac kimdir

Bratislav Punosevac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bratislav Punosevac şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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Bratislav Punosevac nereli

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