Braulio Zanello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Braulio Zanello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Braulio Zanello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Braulio Zanello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Braulio Zanello 2 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Braulio Zanello Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Braulio Zanello'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Braulio Zanello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Braulio Zanello isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Braulio Zanello Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Braulio Zanello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Haziran 2022 yılında Club Destroyers

27 Ocak 2023 yılında Cumbayá FC

Braulio Zanello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Braulio Zanello şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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