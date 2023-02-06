Brayan Ceballos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Ceballos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Ceballos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Ceballos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Ceballos 24 Mayıs 2001 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brayan Andrés Ceballos Jiménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Ceballos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Ceballos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortaleza Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Fortaleza Esporte Clube takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Ceballos'nin Fortaleza Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brayan Ceballos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brayan Ceballos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brayan Ceballos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Ceballos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Quindío

1 Ocak 2022 yılında Fortaleza

Brayan Ceballos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Ceballos şuan Fortaleza Esporte Clube takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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