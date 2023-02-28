Brayan Cortes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Cortes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Cortes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Cortes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Cortes 11 Mart 1995 tarihinde Iquique şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Josué Cortés Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Cortes Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Brayan Cortes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Brayan Cortes'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Brayan Cortes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Cortes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brayan Cortes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Cortes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CD Iquique

1 Ocak 2018 yılında Colo Colo

Brayan Cortes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Cortes şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Brayan Cortes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U23 takımında 23 numaralı formasıyla 1 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Şili U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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