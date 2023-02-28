Brayan Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Fernandez 25 Ocak 1992 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Alexis Fernández Garcés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Fernandez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Brayan Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Fernandez'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Leones FC

1 Ocak 2017 yılında Cortuluá

1 Ocak 2018 yılında Indep. Santa Fe

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Ocak 2019 yılında Patriotas

1 Ocak 2020 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2021 yılında A. Bucaramanga

11 Ocak 2022 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Brayan Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Fernandez şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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