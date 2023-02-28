Brayan Garrido kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Garrido Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Garrido adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Garrido Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Garrido 22 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Andrés Garrido Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Garrido Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Brayan Garrido, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión La Calera futbol takımında oynamaktadır. Unión La Calera takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Garrido'nin Unión La Calera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Garrido Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Garrido isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Garrido Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Garrido futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2019 yılında Melipilla

31 Aralık 2019 yılında U. de Chile U19

1 Ocak 2020 yılında Melipilla

4 Ocak 2022 yılında La Calera

Brayan Garrido Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Garrido şuan Unión La Calera takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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