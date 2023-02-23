Brayan Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Moreno 2 Ağustos 1999 tarihinde Antioquia şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Moreno Álvarez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Moreno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Moreno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSKA-Sofia futbol takımında oynamaktadır. CSKA-Sofia takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Moreno'nin CSKA-Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Atlético Huila

24 Ocak 2022 yılında CSKA-Sofia

Brayan Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Moreno şuan CSKA-Sofia takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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