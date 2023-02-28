Brayan Palmezano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Palmezano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brayan Palmezano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brayan Palmezano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brayan Palmezano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Palmezano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brayan Palmezano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Palmezano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Palmezano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Palmezano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Palmezano 17 Eylül 2000 tarihinde Maracaibo şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Enrique Palmezano Reyes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Palmezano Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini T&C yapmaktadır. Brayan Palmezano, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 24 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Brayan Palmezano'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Palmezano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Palmezano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Brayan Palmezano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Palmezano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Zulia FC

24 Ocak 2019 yılında Huachipato

Brayan Palmezano kimdir

Brayan Palmezano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Palmezano şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Brayan Palmezano Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brayan Palmezano nereli

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