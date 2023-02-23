Brayan Perea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Perea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Perea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Brayan Perea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Brayan Perea 25 Şubat 1993 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Andrés Perea Vargas şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Brayan Perea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Perea, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Perea'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Brayan Perea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/brayanpe34COCO
http://instagram.com/brayanperea#
http://www.facebook.com/BrayanPereaVargas
Brayan Perea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Brayan Perea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Brayan Perea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Brayan Perea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2011 yılında Deportivo Cali
1 Temmuz 2013 yılında Lazio
29 Ağustos 2014 yılında Perugia
27 Ocak 2015 yılında Lazio
13 Ağustos 2015 yılında Troyes
30 Haziran 2016 yılında Lazio
31 Ağustos 2016 yılında CD Lugo
30 Haziran 2017 yılında Lazio
29 Ocak 2019 yılında Indep. Santa Fe
21 Ocak 2020 yılında CA Temperley
7 Kasım 2020 yılında Palm Beach
16 Ocak 2022 yılında Botev Vratsa
Brayan Perea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Brayan Perea şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Deportivo Cali
Brayan Perea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kolombiya U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.
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