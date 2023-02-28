Brayan Rovira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Rovira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Rovira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Rovira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Rovira 2 Aralık 1996 tarihinde Bosconia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Andrés Rovira Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Rovira Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adequatesports yapmaktadır. Brayan Rovira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Universidad Católica futbol takımında oynamaktadır. CD Universidad Católica takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Rovira'nin CD Universidad Católica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brayan Rovira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Rovira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Brayan Rovira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Rovira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Atl. Nacional

8 Temmuz 2016 yılında Envigado

30 Haziran 2017 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2017 yılında A. Bucaramanga

31 Aralık 2018 yılında Atl. Nacional

3 Ocak 2022 yılında Deportes Tolima

31 Aralık 2022 yılında Atl. Nacional

8 Şubat 2023 yılında U. Católica

Brayan Rovira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Rovira şuan CD Universidad Católica takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Brayan Rovira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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