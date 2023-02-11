Brayan Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Sosa 31 Mayıs 1996 tarihinde San Luis şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Brayan Ariel Sosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Sosa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nueva Chicago futbol takımında oynamaktadır. Nueva Chicago takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Sosa'nin Nueva Chicago ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brayan Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brayan Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Brayan Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Estu.SLII

1 Ocak 2018 yılında Estudiantes SL

1 Temmuz 2020 yılında Juv. Unida (SL)

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes SL

1 Ocak 2023 yılında Nueva Chicago

Brayan Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Sosa şuan Nueva Chicago takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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