Brayan Vejar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Vejar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Vejar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Vejar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Vejar 14 Temmuz 1995 tarihinde Talcahuano şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Brayan Alfonso Véjar Utreras şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Vejar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Brayan Vejar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Brayan Vejar'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Vejar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Vejar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brayan Vejar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Vejar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Huachipato

5 Ağustos 2016 yılında Colo Colo

1 Ocak 2019 yılında Palestino

31 Aralık 2019 yılında Colo Colo

4 Ağustos 2021 yılında Palestino

31 Aralık 2021 yılında Colo Colo

1 Ocak 2022 yılında Palestino

Brayan Vejar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Vejar şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Brayan Vejar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.