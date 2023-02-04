Brayann Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayann Pereira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayann Pereira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayann Pereira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayann Pereira 21 Mayıs 2003 tarihinde Saint-Quentin şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayann Pereira Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Brayann Pereira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AJ Auxerre futbol takımında oynamaktadır. AJ Auxerre takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Brayann Pereira'nin AJ Auxerre ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Brayann Pereira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/brayann__21/

Brayann Pereira Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brayann Pereira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brayann Pereira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayann Pereira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında RC Lens U19

1 Temmuz 2021 yılında RC Lens B

12 Temmuz 2022 yılında AJ Auxerre

Brayann Pereira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayann Pereira şuan AJ Auxerre takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brayann Pereira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympique Saint-Quentinois (2012-2017), RC Lens (2017-2021)

Fransa U20 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U19 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.