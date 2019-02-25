Breakdans kapışmasının ardından dans sırası seyircide olacak

Breakdans yarışması Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da düzenlenecek. 15 Mart Cuma günü ön elemeler ve atölyeler ile başlayacak olan yarışma; 16 Mart Cumartesi günü Milyon Performance Hall'da yapılacak final karşılaşmaları ile devam edecek.

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli break dans yarışması olarak anılan Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da gerçekleşecek. Yapılan duyuruya göre bu yıl itibariyle b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart 2019 tarihlerinde düzenlenecek.

Red Bull BC One Cypher'ın ön eleme turları ve breakdans atölyeleri 15 Mart Cuma günü saat 17.00'den itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek. 16 Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon Performance Hall'da gerçekleşecek. Saat 15.30'da başlayacak yarışmada dansçılar DJ Markone'ın müzikleriyle kozlarını paylaşacak. Yarışmanın bitiminin ardından saat 19.15'ten itibaren kapılarını açacak olan Red Bull BC One Afterparty'de ise son yayınladığı Kafa10 ve Saldır Saldır şarkıları ile takipçilerini sevindiren Anıl Piyancı, rap müziğin genç ve yetenekli ismi Baneva, geçen sene yayınladığı XX albümüyle müziğini geniş kitlelere duyuran Xir, gecenin sonunda ise DJ Big Poppa setiyle sahnede olacak.

Kaynak: İHA