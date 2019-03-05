Breakdansçılar bu yıl Ankara'da kapışacak

İSTANBUL (AA) - Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da gerçekleştirilecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibarıyla b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart 2019'da düzenlenecek.

Red Bull BC One Cypher'ın ön eleme turları ve breakdans atölyeleri 15 Mart Cuma günü saat 17.00'den itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek.

16 Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon Performance Hall'da düzenlenecek. Saat 15.30'da başlayacak yarışmada dansçılar, DJ Markone'ın müzikleriyle kozlarını paylaşacak.Yarışmanın bitiminin ardından saat 19.15'ten itibaren kapılarını açacak olan Red Bull BC One Afterparty'de yer alacak sürpriz isimler çok yakında açıklanacak.

Türkiye'deki en iyi b-boy ve b-girl'ü ise daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirleyecek.

15 Mart Cuma günkü ön eleme ve atölyelere katılım ücretsiz gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA