Breaking Bad dizisinin Saul Goodman'ı Bob Odenkirk'ten kötü haber! Sette fenalaştı!

Ünlü Breaking Bad dizisinde Saul Goodman karakterini canlandıran oyuncu Bob Odenkirk, ‘Better Call Saul’ dizisinin setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Odenkirk'in "Breaking Bad" dizisindeki karakterini merkeze alan "Better Call Saul" dizisinde Saul Goodman'ı canlandıran Bob Odenkirk, salı günü dizinin New Mexico'daki setinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Odenkirk'e yakın olan ancak konu hakkında açıklama yapma yetkisi olmayan bir kişinin Associated Press'e verdiği bilgiye göre, 58 yaşındaki yıldız, set çalışanlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede geceyi geçirdi.

Odenkirk'in fenalaşmasının neden kaynaklandığı ve hastanede ne kadar kalacağı kesin olarak belli değil.

"Breaking Bad" adlı dizinin öncülü niteliğinde olan "Better Call Saul" ekibi, üzücü olay gerçekleştiğinde, dizinin altıncı ve son sezonunun çekimleri için setteydi.

BETTER CALL SAUL DİZİSİNİN KONUSU

Better Call Saul dizisinin başlıca konusunu küçük çaplı bir avukat olan Saul Goodman karakterinin hayatı oluşturuyor. Dizinin odak noktasında olan Saul Goodman kendi halinde yaşayan ve avukatlık yapan birisidir.

Breaking Bad dizisinin öncesini anlatan dizide Saul Goodman'ın nasıl ahlak yoksunu bir adama dönüştüğü işlenmektedir. Her sezon farklı bir hikaye anlatılarak olaylar gelişmektedir.