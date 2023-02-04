Brecht Dejaegere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brecht Dejaegere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brecht Dejaegere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brecht Dejaegere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brecht Dejaegere 29 Mayıs 1991 tarihinde Handzame şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brecht Dejaegere Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. Brecht Dejaegere, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Brecht Dejaegere'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Brecht Dejaegere Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bdejaegere/

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Brecht Dejaegere Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Brecht Dejaegere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brecht Dejaegere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brecht Dejaegere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında KV Kortrijk

9 Ağu 2013 yılında KAA Gent

11 Eylül 2020 yılında Toulouse

30 Haziran 2021 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2021 yılında Toulouse

Brecht Dejaegere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brecht Dejaegere şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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