Breki Baldursson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breki Baldursson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breki Baldursson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Breki Baldursson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Breki Baldursson 11 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Breki Baldursson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 9 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Breki Baldursson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Breki Baldursson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Breki Baldursson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Aralık 2021 yılında Fram Reykjavík
Breki Baldursson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Breki Baldursson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Breki Baldursson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
İzlanda U16 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
İzlanda U15 takımında 16 numaralı formasıyla 21 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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