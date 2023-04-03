Breki Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Breki Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Breki Omarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Breki Omarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Breki Omarsson 10 Ağustos 1998 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Breki Omarsson Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Breki Omarsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Breki Omarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Breki Omarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Breki Omarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Breki Omarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında ÍBV

1 Ağustos 2017 yılında Framherjar

31 Aralık 2017 yılında ÍBV

Breki Omarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Breki Omarsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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