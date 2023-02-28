Brem Soumaoro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brem Soumaoro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brem Soumaoro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brem Soumaoro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brem Soumaoro 8 Ağustos 1996 tarihinde N'Zérékoré şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Liberya,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Abrahim Mohamed Soumaoro şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brem Soumaoro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Brem Soumaoro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Brem Soumaoro'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Brem Soumaoro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brem Soumaoro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Brem Soumaoro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brem Soumaoro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Twente U19

1 Temmuz 2014 yılında FC Twente U21

1 Temmuz 2017 yılında Go Ahead Eagles

10 Ağustos 2018 yılında AS Livorno

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2020 yılında FC Twente U21

23 Ağustos 2020 yılında FC Den Bosch

4 Ocak 2021 yılında MVV Maastricht

22 Temmuz 2021 yılında PAEEK Kyrenia

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında York United

Brem Soumaoro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brem Soumaoro şuan York United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Brem Soumaoro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sparta Enschede (2004-2007), FC Twente (2007-2014)

Liberya takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.