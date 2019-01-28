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Bremen Mızıkacıları Burdur’da

Burdur Valiliği'nin öğrencilere tatil hediyesi "Bremen Mızıkacıları'nın Hikayesi" isimli çocuk oyunu oldu.

Bremen Mızıkacıları Burdur’da

Burdur Valiliği'nin öğrencilere tatil hediyesi "Bremen Mızıkacıları'nın Hikayesi" isimli çocuk oyunu oldu. Oyun, 3 Şubat Pazar günü saat 15.00'te MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Jacob Grimm- Wilhelm Grimm (Grimm Kardeşler)'in yazdığı, Yusuf Gökhan Atalay'ın uyarladığı, Kerem Yücel'in yönetmenliğini yaptığı ve Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçılarının rol aldığı "Bremen Mızıkacıları'nın Hikayesi" isimli çocuk oyunu, 3 Şubat Pazar günü saat MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Bremen Mızıkacıları Burdur’da

Bremen Mızıkacıları Burdur’da

Kaynak: İHA

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