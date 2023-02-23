Brendon Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendon Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brendon Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brendon Lucas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brendon Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendon Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brendon Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendon Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brendon Lucas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brendon Lucas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brendon Lucas 20 Mayıs 1995 tarihinde Brasília şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Brendon Lucas da Silva Estevam şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brendon Lucas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footinvest Management SA yapmaktadır. Brendon Lucas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brendon Lucas'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Brendon Lucas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brendon Lucas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Brendon Lucas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brendon Lucas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Palmeiras U20

20 Ekim 2016 yılında Kulüpsüz

31 Aralık 2016 yılında Portimonense

1 Ocak 2017 yılında Anápolis

3 Temmuz 2017 yılında Coimbra

30 Haziran 2019 yılında Portimonense

1 Temmuz 2019 yılında SC Covilhã

2 Ağustos 2020 yılında Portimonense

31 Ağustos 2020 yılında Leixões

24 Haziran 2021 yılında Portimonense

25 Haziran 2021 yılında HCMC FC

6 Ocak 2023 yılında FC Arges

Brendon Lucas kimdir

Brendon Lucas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brendon Lucas şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SE Palmeiras São Paulo (-2015)

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Brendon Lucas nereli

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